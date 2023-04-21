Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Белгороде есть пострадавшие от падения бомбы: Подоляк объяснил, почему РФ призналась arrow

В Белгороде есть пострадавшие от падения бомбы: Подоляк объяснил, почему РФ призналась

21 апреля 2023 11:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Белгороде есть пострадавшие от падения бомбы: Подоляк объяснил, почему РФ призналась
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне признали, что в результате падения их же авиационной бомбы на Белгород пострадали. Одну женщину даже пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Читайте также:

Пострадавшие от "бомбардировки" Белгорода

В российском городе Белгороде от падения российской бомбы на жилые кварталы пострадали по меньшей мере два человека.

Причем, если одна раненая женщина получила небольшие повреждения и отказалась без госпитализации, то другую пришлось отправить в больницу.

С черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести она была доставлена в одну из городских больниц Белгорода.

В результате падения своей же бомбы на город были частично разрушены четыре квартиры и повреждены четыре автомобиля.

Почему россияне так быстро признались

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона единых новостей объяснил, почему в этот раз Россия не стала врать об "ударе ВСУ" по Белгороду.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", — отметил Подоляк.

Он также отметил, что после таких инцидентов все устрашения Кремля выглядят просто смешно.

Напомним, что падение боеприпаса на российский город произошло вчера вечером, 20 апреля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас