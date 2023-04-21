В Белгороде есть пострадавшие от падения бомбы: Подоляк объяснил, почему РФ призналась

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

Россияне признали, что в результате падения их же авиационной бомбы на Белгород пострадали. Одну женщину даже пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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В российском городе Белгороде от падения российской бомбы на жилые кварталы пострадали по меньшей мере два человека.

Причем, если одна раненая женщина получила небольшие повреждения и отказалась без госпитализации, то другую пришлось отправить в больницу.

С черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести она была доставлена в одну из городских больниц Белгорода.

В результате падения своей же бомбы на город были частично разрушены четыре квартиры и повреждены четыре автомобиля.

Почему россияне так быстро признались

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона единых новостей объяснил, почему в этот раз Россия не стала врать об "ударе ВСУ" по Белгороду.

"Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует дополнительно. Тогда в России начнут говорить, а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена", — отметил Подоляк.

Он также отметил, что после таких инцидентов все устрашения Кремля выглядят просто смешно.

Напомним, что падение боеприпаса на российский город произошло вчера вечером, 20 апреля.