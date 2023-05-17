Подоляк призвал мир признать Россию страной-террористом

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП

Де-факто Россия уже давно доказала, что она государство-спонсор терроризма. Теперь миру нужно признать это официально, чтобы ограничить его торговлю, участие в глобальных мероприятиях и влияние.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Мир, безусловно, быстро меняется. И все отчетливее заявляет правильные позиции. Одна из таких позиций — определить Россию де-юре страной-террористом или страной — спонсором терроризма", — написал Подоляк.

Он подчеркнул, что де-факто это уже абсолютно доказано. Но статус де-юре окончательно закроет для России много важных возможностей, в частности, торговлю с "нейтральными странами", участие в глобальных мероприятиях, инициативность в международных платформах.

"Вчера демократии боялись говорить об этом — сейчас идет ускоренная подготовка к соответствующим юридическим решениям. Единственное, о чем сожалеем, — что слишком медленно. Россию нужно обязательно и демонстративно вывести в "специальный карантин" и резко ограничить возможности распространять свой яд", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, 12 мая Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России. Он подписал соответствующий указ "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".