Погрожував зброєю та забирав цінні речі у цивільних: у Сумській області засуджено військовослужбовця рф
У Сумській області до 10 років позбавлення волі засуджено російського військовослужбовця. Окупант погрожував зброєю та відбирав цінні речі у мирних українців.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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"За публічного обвинувачення Охтирської окружної прокуратури військовослужбовця рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори в суді довели, що обвинувачений обіймає посаду командира відділення військової частини 19612 в танковій дивізії м. Наро-Фомінськ, московська область", — йдеться в повідомленні.
Перебуваючи на блокпосту, облаштованому під час окупації міста Тростянець Охтирського району, окупант перевіряв транспортні засоби та цивільних.
У березні минулого року військовослужбовець росії змушував водіїв та пасажирів виходити з автомобіля. Він погрожував зброєю та забирав у них цінні речі.
Встановлено, що окупант відібрав у трьох осіб смартфони та готівку. Військовий рф вирішив забирати лише дорогі гаджети.
Нагадаємо, на Чернігівщині військовослужбовця рф засуджено до 12 років позбавлення волі. Під час окупації одного із населених пунктів обвинувачений спільно з іншими військовими рф силоміць утримував пораненого цивільного в приміщенні магазину.
Також ми писали, за матеріалами Служби безпеки України винесено вирок ворожому пропагандисту та прихильнику "руського миру". Приморський районний суд Одеси заочно засудив лідера проросійського об’єднання до 14 з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.