Угрожал оружием и забирал ценные вещи у гражданских: в Сумской области осужден военнослужащий рф

Оккупант отобрал у трех человек смартфоны и наличные деньги

В Сумской области к 10 годам лишения свободы приговорен российский военнослужащий. Оккупант угрожал оружием и отбирал ценные вещи у мирных украинцев.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"При публичном обвинении Ахтырской окружной прокуратуры военнослужащий рф признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры в суде доказали, что обвиняемый занимает должность командира отделения воинской части 19612 в танковой дивизии г. Наро-Фоминск, московская область", — говорится в сообщении.

Находясь на блокпосту, обустроенном во время оккупации города Тростянец Ахтырского района, оккупант проверял транспортные средства и гражданских.

В марте прошлого года военнослужащий рф заставлял водителей и пассажиров выходить из автомобиля. Он угрожал оружием и забирал у них ценные вещи.

Установлено, что оккупант отобрал у трех человек смартфоны и наличные деньги. Военный рф решил забирать только дорогие гаджеты.

Напомним, на Черниговщине военнослужащий рф приговорен к 12 годам лишения свободы. Во время оккупации одного из населенных пунктов обвиняемый совместно с другими военными рф силой удерживал раненого гражданского в помещении магазина.

Также мы писали, по материалам Службы безопасности Украины вынесен приговор вражескому пропагандисту и стороннику "русского мира". Приморский районный суд Одессы заочно приговорил лидера пророссийского объединения к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества.