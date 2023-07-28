Появу морського дрона Magura V5 спровокувала повномасштабна війна

Морський дрон. Фото: Defence Express

Компанія "СпецТехноЕкспорт" представила на міжнародній оборонній виставці свою нову розробку — морський дрон Magura V5. До створення цього безпілотника компанію підштовхнула повномасштабна агресія Російської Федерації.

Про це компанія "СпецТехноЕкспорт" повідомила у коментарі Новини.LIVE.

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На міжнародній оборонній виставці IDEF 2003 українська компанія "СпецТехноЕкспорт" представила свою нову розробку.

Це морський дрон Magura V5, який призначений для різноманітних функцій, зокрема, для розвідки та спостереження.

Також морський безпілотник Magura V5 дозволяє патрулювати акваторію і навіть виконувати бойовій завдання.

Фактор війни

Відповідаючи на питання, що саме підштовхнуло компанію до створення цього дрона, у "СпецТехноЕкспорті" підкреслили: "Ідея створення морського безпілотника дійсно спровокована повномасштабною війною".

Але, зазначила компанія-розробник, ця ідея базується на інженерних напрацюваннях інжинірингових компаній у сфері автоматизації.

Нагадаємо, що українська армія має успішні приклади атаки на російський флот надводними дронами. Так, внаслідок на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".