Появление морского дрона Magura V5 спровоцировала полномасштабная война
Компания "СпецТехноЭкспорт" представила на международной оборонной выставке свою новую разработку — морской дрон Magura V5. К созданию этого беспилотника компания подтолкнула полномасштабная агрессия Российской Федерации.
Об этом компания "СпецТехноЭкспорт" сообщила в комментарии Новини.LIVE.
Новый морской дрон украинского производства
На международной оборонной выставке IDEF 2003 года украинская компания "СпецТехноЭкспорт" представила свою новую разработку.
Это морской дрон Magura V5, который предназначен для различных функций, в частности для разведки и наблюдения.
Также морской беспилотник Magura V5 позволяет патрулировать акваторию и даже выполнять боевое задание.
Фактор войны
Отвечая на вопрос, что именно подтолкнуло компанию к созданию этого дрона, в "СпецТехноЭкспорте" подчеркнули: "Идея создания морского беспилотника действительно спровоцирована полномасштабной войной" .
Но, отметила компания-разработчик, эта идея базируется на инженерных разработках инжиниринговых компаний в сфере автоматизации.
Напомним, что у украинской армии есть успешные примеры атаки на российский флот надводными дронами. Так, в результате на Севастополь 29 октября 2022 были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".