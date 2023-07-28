Появление морского дрона Magura V5 спровоцировала полномасштабная война

Морской дрон. Фото: Defence Express

Компания "СпецТехноЭкспорт" представила на международной оборонной выставке свою новую разработку — морской дрон Magura V5. К созданию этого беспилотника компания подтолкнула полномасштабная агрессия Российской Федерации.

Об этом компания "СпецТехноЭкспорт" сообщила в комментарии Новини.LIVE.

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На международной оборонной выставке IDEF 2003 года украинская компания "СпецТехноЭкспорт" представила свою новую разработку.

Это морской дрон Magura V5, который предназначен для различных функций, в частности для разведки и наблюдения.

Также морской беспилотник Magura V5 позволяет патрулировать акваторию и даже выполнять боевое задание.

Фактор войны

Отвечая на вопрос, что именно подтолкнуло компанию к созданию этого дрона, в "СпецТехноЭкспорте" подчеркнули: "Идея создания морского беспилотника действительно спровоцирована полномасштабной войной" .

Но, отметила компания-разработчик, эта идея базируется на инженерных разработках инжиниринговых компаний в сфере автоматизации.

Напомним, что у украинской армии есть успешные примеры атаки на российский флот надводными дронами. Так, в результате на Севастополь 29 октября 2022 были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".