Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Поклав тіло до машини та вивіз у поле: окупант може бути причетним до вбивства дівчинки arrow

Поклав тіло до машини та вивіз у поле: окупант може бути причетним до вбивства дівчинки

5 липня 2023 03:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Поклав тіло до машини та вивіз у поле: окупант може бути причетним до вбивства дівчинки
Вбита 12-річна Ірина Губарєва. Фото: t.me/mariupolrada
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно знайшли мертвою 12-річну Ірину Губарєву, яку шукали поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Є припущення, що злочин скоїв російський військовий.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Читайте також:

Що відомо про вбивство Ірини Губарєвої

Зазначається, що 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району Ірина Губарєва зникла після того, як вирушила на зустріч зі своїми подругами. Після пошуків її тіло було знайдено у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша. 

"За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від окупантів ще немає", — зазначили в міськраді Маріуполя. 

У відомстві додали, що це не поодинокий випадок. Ніхто не розслідує зникнення дітей та дорослих, адже "закон не розповсюджується на російських окупантів".

Вбита 12-річна Ірина Губарєва. Фото: t.me/mariupolrada
Вбита 12-річна Ірина Губарєва. Фото: t.me/mariupolrada
Джерело: t.me/mariupolrada

Нагадаємо, що на півдні України, а саме на тимчасово окупованих територіях, окупанти, використовуючи спеціальну військову техніку, роблять мінні огорожі навіть на засіяних полях. Також вони мінують й ґрунтові дороги. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз