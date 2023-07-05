Поклав тіло до машини та вивіз у поле: окупант може бути причетним до вбивства дівчинки

Вбита 12-річна Ірина Губарєва. Фото: t.me/mariupolrada

Нещодавно знайшли мертвою 12-річну Ірину Губарєву, яку шукали поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Є припущення, що злочин скоїв російський військовий.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Зазначається, що 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району Ірина Губарєва зникла після того, як вирушила на зустріч зі своїми подругами. Після пошуків її тіло було знайдено у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша.

"За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли. Офіційної інформації від окупантів ще немає", — зазначили в міськраді Маріуполя.

У відомстві додали, що це не поодинокий випадок. Ніхто не розслідує зникнення дітей та дорослих, адже "закон не розповсюджується на російських окупантів".

Вбита 12-річна Ірина Губарєва. Фото: t.me/mariupolrada

Вбита 12-річна Ірина Губарєва. Фото: t.me/mariupolrada

Джерело: t.me/mariupolrada

Нагадаємо, що на півдні України, а саме на тимчасово окупованих територіях, окупанти, використовуючи спеціальну військову техніку, роблять мінні огорожі навіть на засіяних полях. Також вони мінують й ґрунтові дороги.