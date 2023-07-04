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Поблизу Мелітополя окупанти мінують поля та дороги, — Центр спротиву

4 липня 2023 08:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Поблизу Мелітополя окупанти мінують поля та дороги, — Центр спротиву
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На півдні України, а саме на тимчасово окупованих територіях, окупанти, використовуючи спеціальну військову техніку, роблять мінні огорожі навіть на засіяних полях. Також вони мінують й ґрунтові дороги. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Мінують поля

Відомо, що гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, який займається мінуванням землі, маючи швидкість 208 одиниць на хвилину, не один раз бачили у полях біля Мелітополя. 

"Дані дії з боку окупаційних військ в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", — зазначають у повідомленні.

Передача інформації про ворога

Також у Центрі закликають жителів України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, бути дуже уважними, особливо, коли вони пересуваються автівкою по ґрунтовим дорогам.

Крім того, про розміщення та просування окупаційних військ можна повідомляти через телеграм-бот. Завдяки цьому вдасться наблизити звільнення всіх територій України.

Раніше на півдні окупанти провели закрите соціологічне дослідження, аби дізнатись реальний рівень підтримки росіян та їхнього режиму. Проте результати шокували Москву.

Нагадаємо, дорослі громадяни України зможуть повернутися з окупації на підконтрольну територію без паспорта. Для цього їм достатньо буде свідоцтва про народження.

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