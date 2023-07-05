Положил тело в машину и вывез в поле: оккупант может быть причастен к убийству девочки
Недавно нашли мертвой 12-летнюю Ирину Губареву, которую искали вблизи временно оккупированного Мариуполя. Есть предположение, что преступление совершил российский военный.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Что известно об убийстве Ирины Губаревой
Отмечается, что 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района Ирина Губарева исчезла после того, как пошла на встречу со своими подругами. После поисков ее тело было найдено в поселке Республика, почти в 30 км от Мангуша.
"По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от оккупантов еще нет", — отметили в горсовете Мариуполя.
В ведомстве добавили, что это не единичный случай. Никто не расследует исчезновение детей и взрослых, ведь "закон не распространяется на российских оккупантов".
Напомним, что на юге Украины, а именно на временно оккупированных территориях, оккупанты, используя специальную военную технику, делают минные ограждения даже на засеянных полях. Также они пройдут и грунтовые дороги.