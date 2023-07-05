Положил тело в машину и вывез в поле: оккупант может быть причастен к убийству девочки

Убита 12-летняя Ирина Губарева. Фото: t.me/mariupolrada

Недавно нашли мертвой 12-летнюю Ирину Губареву, которую искали вблизи временно оккупированного Мариуполя. Есть предположение, что преступление совершил российский военный.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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Отмечается, что 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района Ирина Губарева исчезла после того, как пошла на встречу со своими подругами. После поисков ее тело было найдено в поселке Республика, почти в 30 км от Мангуша.

"По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли. Официальной информации от оккупантов еще нет", — отметили в горсовете Мариуполя.

В ведомстве добавили, что это не единичный случай. Никто не расследует исчезновение детей и взрослых, ведь "закон не распространяется на российских оккупантов".

Убита 12-летняя Ирина Губарева. Фото: t.me/mariupolrada

Убита 12-летняя Ирина Губарева. Фото: t.me/mariupolrada

Источник: t.me/mariupolrada

Напомним, что на юге Украины, а именно на временно оккупированных территориях, оккупанты, используя специальную военную технику, делают минные ограждения даже на засеянных полях. Также они пройдут и грунтовые дороги.