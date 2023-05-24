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Політолог Карасьов у прямому ефірі розповість про візити Лукашенка в Москву та вступ України до НАТО

24 травня 2023 18:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Політолог Карасьов у прямому ефірі розповість про візити Лукашенка в Москву та вступ України до НАТО
Політолог Вадим Карасьов. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Політолог Вадим Карасьов завітав у студію Вечір.LIVE. У прямому ефірі він прокоментує візит Лукашенка до Москви, майбутнє України в НАТО та розповість про візит Мішустіна до Сі Цзіньпіна.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір з Вадимом Карасьовим

Експерт разом з ведучою Ланою Шевчук обговорять візит Мішустіна до Сі Цзіньпіна та вибудовування нових економічних зв'язків між країнами.

Вадим Карасьов також розповість про війну в Україні, експерт стверджує, що це сюжет, який наближається до завершення. Також із ведучою він обговорить вступ України до НАТО та чи можна продати цю ідею Путіну, а ще візит Олександра Лукашенка до Росії.

Нагадаємо, 24 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову прибув до Москви на засідання Євразійського економічного форуму. Білоруський диктатор планує провести низку двосторонніх зустрічей із іншими лідерами ЄАЕС.

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