Политолог Карасев в прямом эфире расскажет о визитах Лукашенка в Москву и вступлении Украины в НАТО

Политолог Вадим Карасев. Фото: Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев посетил студию Вечер.LIVE. В прямом эфире он прокомментирует визит Лукашенка в Москву, будущее Украины в НАТО и расскажет о визите Мишустина в Си Цзиньпин.

Просмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE.

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Эксперт вместе с ведущей Ланой Шевчук обсудят визит Мишустина в Си Цзиньпин и выстраивание новых экономических связей между странами.

Вадим Карасев также расскажет о войне в Украине, эксперт утверждает, что это приближающийся к завершению сюжет. Также с ведущей он обсудит вступление Украины в НАТО и можно ли продать эту идею Путину, а также визит Александра Лукашенко в Россию.

Напомним, 24 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова прибыл в Москву на заседание Евразийского экономического форума. Белорусский диктатор намерен провести ряд двусторонних встреч с другими лидерами ЕАЭС.