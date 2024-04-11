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Поліцейські Луганської області потрапили під обстріл, роздаючи гуманітарну допомогу

11 квітня 2024 22:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліцейські Луганської області потрапили під обстріл, роздаючи гуманітарну допомогу
Поліцейський та місцеві жителі Луганської області. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліцейські Луганської області потрапили під обстріл російських окупантів. Ворог атакував їх, коли вони роздавали гуманітарну допомогу.

Про це повідомила пресслужба поліції Луганської області у Facebook у четвер, 11 квітня.

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Поліцейські потрапили під обстріл

Попри те, що лінія фронту постійно змінюється, луганські поліцейські продовжують допомагати співгромадянам.

Правоохоронці привезли жителям Макіївки та Греківки хліб та брезенти від Красноріченської селищної військової адміністрації.

"У Макіївці, коли місцеві спілкувалися з рідними за допомогою Starlink, окупанти обстріляли населений пункт із системи залпового вогню "Град". Снаряди розірвалися поблизу селян та співробітників поліції", — йдеться у повідомленні.

На щастя, серед місцевих мешканців ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілу четверо співробітників поліції отримали акубаротравму. Їм уже надали медичну допомогу.

Правоохоронці закликають місцевих жителів не нехтувати своїм життям і здоров’ям та евакуйовуватися до більш безпечних регіонів.

Нагадаємо, 11 квітня окупанти завдали удару по Миколаєву. За даними поліції, внаслідок цієї атаки четверо людей загинули, ще четверо отримали травми різного ступеня важкості. 

Також загарбники обстріляли керованими авіабомбами місто Суми. Вони вдарили по критичній інфраструктурі — місцевій тепловій електростанції.

війна
поліція
Луганська область
обстріли
гуманітарна допомога

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