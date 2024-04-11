Полицейские Луганской области попали под обстрел, раздавая гуманитарную помощь

Полицейские и местные жители Луганской области. Фото: скриншот с видео

Полицейские Луганской области попали под обстрел российских оккупантов. Враг атаковал их, когда они раздавали гуманитарную помощь.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганской области в Facebook в четверг, 11 апреля.

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Полицейские попали под обстрел

Несмотря на то, что линия фронта постоянно меняется, луганские полицейские продолжают помогать согражданам.

Правоохранители привезли жителям Макеевки и Грековки хлеб и брезенты от Краснореченской поселковой военной администрации.

"В Макеевке, когда местные общались с родными с помощью Starlink, оккупанты обстреляли населенный пункт из системы залпового огня "Град". Снаряды разорвались вблизи селян и сотрудников полиции", — говорится в сообщении.

К счастью, среди местных жителей никто не пострадал. В результате обстрела четверо сотрудников полиции получили акубаротравму. Им уже оказали медицинскую помощь.

Правоохранители призывают местных жителей не пренебрегать своей жизнью и здоровьем и эвакуироваться в более безопасные регионы.

Напомним, 11 апреля оккупанты нанесли удар по Николаеву. По данным полиции, в результате этой атаки четыре человека погибли, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

Также захватчики обстреляли управляемыми авиабомбами город Сумы. Они ударили по критической инфраструктуре — местной тепловой электростанции.