Вибухи в Сумах — окупанти керованими авіабомбами обстріляли ТЕЦ

Наслідки обстрілу Сумської області. Фото архівне: Сумська ОВА

Російські окупанти після 16:00 у четвер, 11 квітня, обстріляли керованими авіабомбами місто Суми. Вони вдарили по критичній інфраструктурі — місцевій тепловій електростанції.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Наразі на місці обстрілу працюють всі необхідні служби.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються.

"Також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередньо — зі ствольної артилерії)", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Сумах пролунали вдень, 11 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Також російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області уранці, 11 квітня. У прокуратурі розпочали розслідування.