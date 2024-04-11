Вибухи в Сумах — окупанти керованими авіабомбами обстріляли ТЕЦ
Російські окупанти після 16:00 у четвер, 11 квітня, обстріляли керованими авіабомбами місто Суми. Вони вдарили по критичній інфраструктурі — місцевій тепловій електростанції.
Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у Telegram.
Обстріл ТЕЦ у Сумах
Наразі на місці обстрілу працюють всі необхідні служби.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються.
"Також було здійснено обстріл Есманської громади Шосткинського району (попередньо — зі ствольної артилерії)", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини. Постраждалі доставлені до Глухівської лікарні.
Нагадаємо, вибухи у Сумах пролунали вдень, 11 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.
Також російські загарбники обстріляли Львівщину ракетами та безпілотниками, поціливши в об'єкти енергетичної інфраструктури області уранці, 11 квітня. У прокуратурі розпочали розслідування.
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