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Поліція оприлюднила імена росіян, які розстріляли дві сімʼї в Бучі

31 травня 2023 13:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Поліція оприлюднила імена росіян, які розстріляли дві сімʼї в Бучі
Військові РФ, які розстріли дві сімʼї в Бучі. Фото: скріншот з відео Нацполіції
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Національна поліція ідентифікувала особи російських військових, які в березні 2022 року в Бучі вбили дві сімʼї. Російські окупанти розстріляли людей, які намагались евакуюватись, із 30-міліметрової гармати бойових машин десанту.

Про це повідомляє Нацполіція.

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Російські злочинці нещадно відкрили вогонь по цивільних

Російські військові бачили, що евакуюватись намагались цивільні, однак все одно без попередження відкрили вогонь. У результаті в одній машині загинула жінка і двоє дітей, чоловік був важко поранений. У другій автівці загинув чоловік, а його дружина та ще одна жінка отримали поранення. Наразі оператору-навіднику БМД, який безпосередньо розстрілював людей у машинах, повідомили про підозру.

За даними Нацполіції, розстріл мешканців Бучі вели військові колони 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил Російської Федерації. Колона складалася з бойових машин десанту, близько 40 машин такого типу. На цих бойових машинах встановлена 30-міліметрова гармата. Саме з цього озброєння вівся вогонь по цивільних автомобілях.

"Розстріл цих автомобілів вівся приблизно з відстані 150 метрів. Враховуючи приціл, який встановлений на даній техніці, просто неможливо не помітити, що цей автомобіль використовується цивільними людьми. Вогонь вівся настільки активно і без попередження, що у потерпілих просто не було можливості уникнути контакту з колоною. Їх просто вбили", — зазначають у Нацполіції.

Що кажуть ті, кому вдалось врятуватися

Національна поліція опублікувала відео, в якому детально розповіла про ті жахливі вбиства, які вчиняла Росія із жителями Бучі. У той зловісний день березня, коли сімʼю Олександра намагались застрелити, чоловік вижив. Але, на жаль, його дружина та діти загинули від рук окупантів.

Чоловік з болем в серці згадує, як це було.

"Я пам’ятаю, що почався обстріл, загорілася моя машина, куля потрапила в район акумулятора і там почалася пожежа. Я поглянув назад  і бачив вже мертву дружину та мертвих дітей. Розумів, що я поранений, що моя нога тримається на моїх джинсах", — розповідає Олександр.

Повну історію можна подивитися на відео, опублікованому Нацполіцією.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні заочно засудили дев'ятьох військових російської армії, які били, катували та погрожували мешканцям Бучі. Наразі військовослужбовці РФ перебувають у розшуку. 

 

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