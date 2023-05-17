В Україні засудили військових РФ, які катували жителів Бучі

Військовослужбовець російської армії. Фото: росЗМІ

В Україні заочно засудили дев'ятьох військових російської армії, які били, катували та погрожували мешканцям Бучі. Наразі військовослужбовці РФ перебувають в розшуку.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як відомо, суд визнав винними у порушенні законів та звичаїв війни дев'ятьох військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначається, що одного з військовослужбовців Росії засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох — 11 років шість місяців, інших — до 11 років ув’язнення.

Прокурори довели, що засуджені під час окупації міста Буча впродовж березня 2022 року тримали у заручниках цивільного чоловіка, який не брав участі у бойових діях і не мав зброї. Вони не забезпечували його їжею та водою. Окупанти позбавили потерпілого можливості вільно пересуватися, зав’язували очі липкою стрічкою, зв’язували руки пластиковими хомутами та погрожували вбивством.

Також загарбники завдавали чоловіку тілесні ушкодження з метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно. Били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітині.

Наразі військовослужбовці РФ перебувають в розшуку.

Нагадаємо, нещодавно в Україні засудили окупантів, яких взяли в полон під Бахмутом та Вугледаром. Серед засуджених окупантів — командир мотострілецького взводу 2-го армійського корпусу РФ.