Полиция обнародовала имена россиян, расстрелявших две семьи в Буче

Военные РФ, расстрелявшие две семьи в Буче. Фото: скриншот из видео Нацполиции

Национальная полиция идентифицировала российские военные, которые в марте 2022 года в Буче убили две семьи. Российские оккупанты расстреляли людей, пытавшихся эвакуироваться, из 30-миллиметровой пушки боевых машин десанта.

Об этом сообщает Нацполиция.

Читайте также:

Российские преступники беспощадно открыли огонь по гражданским

Российские военные видели, что эвакуироваться пытались гражданские, но все равно без предупреждения открыли огонь. В результате в одной машине погибла женщина и двое детей, мужчина был тяжело ранен. Во втором автомобиле погиб мужчина, а его жена и еще одна женщина получили ранения. Оператору-наводчику БМД, который непосредственно расстреливал людей в машинах, сообщили о подозрении.

По данным Нацполиции, расстрел жителей Бучи вели военные колонны 104 десантно-штурмового полка 76 десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил Российской Федерации. Колонна состояла из боевых машин десанта, около 40 машин такого типа. На этих боевых машинах установлена 30-миллиметровая пушка. Именно по этому вооружению велся огонь по гражданским автомобилям.

"Расстрел этих автомобилей велся примерно с расстояния 150 метров. Учитывая установленный на данной технике прицел просто невозможно не заметить, что этот автомобиль используется гражданскими людьми. Огонь велся настолько активно и без предупреждения, что у пострадавших просто не было возможности избежать контакта с колонной. Их просто убили", — отмечают в Нацполиции.

Что говорят те, кому удалось спастись

Национальная полиция опубликовала видео, в котором подробно рассказала об ужасных убийствах, которые совершала Россия с жителями Бучи. В тот зловещий день марта, когда семью Александра пытались застрелить, мужчина выжил. Но, к сожалению, его жена и дети погибли от рук оккупантов.

Мужчина с болью в сердце вспоминает, как это было.

"Я помню, что начался обстрел, загорелась моя машина, пуля попала в район аккумулятора и там начался пожар. Я посмотрел назад — и видел уже мертвую жену и мертвых детей. Понимал, что я ранен, что моя нога держится на моих джинсах", — рассказывает Александр.

Полную историю можно посмотреть на видео, опубликованном Нацполицией.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине заочно осудили девять военных российской армии, которые избивали, пытали и угрожали жителям Бучи. В настоящее время военнослужащие РФ находятся в розыске.