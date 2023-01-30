Нацполіція відкрила понад 40 кримінальних справ щодо російських злочинів на Херсонщині

На окупованих територіях Херсонської області окупанти захоплюють житло і грабують українців

За останні дві доби Нацполіція відкрила 46 кримінальних справ за фактами військових злочинів російських окупантів на території Херсонської області. Йдеться як про обстріли, так і про грабіж місцевих жителів.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Обстріли

Частина справ була відкрита через постійні обстріли російськими військами деокупованої території Херсонської області.

Так, у самому Херсоні були уражені російськими ракетами навчальні заклади, лікарні, банк, інші нежитлові будівлі, а також велика кількість житлових багатоповерхівок.

Внаслідок цих обстрілів частина мешканців звільненого ще у листопаді Херсона були поранені, є також і смерті серед мирного населення.

Захоплення житла

Інші військові злочини — це захоплення російськими агресорами житла мешканців регіону.

В основному йдеться про ті випадки, коли власники житла виїхали з окупованої території на вільну українську територію.

Інформація про подібні злочини надійшла із багатьох населених пунктів, зокрема, селищах міського типу Верхній Рогачик та Нижні Сірогози.

Місцевих жителів до таких осель окупанти не підпускають. Також відомо, що у Верхньому Рогачику до відібраного у місцевих жителів будинку заселили дві сім’ї колаборантів з Херсона, які втекли на окуповану лівобережну частину області, де влаштувалися працювати у окупаційну "адміністрацію".

Грабіж

Ще одним видом військових злочинів, за якими були відкриті кримінальні справи, є грабежі.

Так, у Голопристанській міській громаді росіяни обкрадають дачні кооперативи. Там вони вивозять усю наявну побутову техніку та меблі.

Нагадаємо, черговий обстріл Херсона стався учора, 29 січня. Російські снаряди і ракети убили трьох мешканців обласного центру Херсонської області.

Фото: Херсонська обласна військова адміністрація