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​Полиция открыла почти полсотни дел о военных преступлениях россиян в Херсонской области: детали

30 января 2023 15:52
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Нацполиция открыла более 40 уголовных дел по российским преступлениям в Херсонской области
На оккупированных территориях Херсонской области оккупанты захватывают жилье и грабят украинцев
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

За последние двое суток Нацполиция открыла 46 уголовных дел по фактам военных преступлений российских оккупантов на территории Херсонской области. Речь идет как об обстрелах, так и о грабеже местных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Обстрелы

Часть дел была открыта из-за постоянных обстрелов российскими войсками деоккупированной территории Херсонской области.

Так, в Херсоне были поражены российскими ракетами учебные заведения, больницы, банк, другие нежилые здания, а также большое количество жилых многоэтажек.

В результате этих обстрелов часть жителей освобожденного еще в ноябре Херсона была ранена, есть и смерти среди мирного населения.

Захват жилья

Другие военные преступления — это захват российскими агрессорами жилья жителей региона.

В основном речь идет о тех случаях, когда владельцы жилья выехали с оккупированной территории на свободную украинскую территорию.

Информация о подобных преступлениях поступила из многих населенных пунктов, в частности, поселках городского типа Верхний Рогачик и Нижние Серогозы.

Местных жителей к таким домам оккупанты не подпускают. Также известно, что в Верхнем Рогачике в отобранный у местных жителей дом заселили две семьи коллаборантов из Херсона, бежавших на оккупированную левобережную часть области, где они устроились работать в оккупационную "администрацию".

Грабеж

Еще одним видом военных преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела, являются грабежи.

Так, в Голопристанской городской громаде россияне обворовывают дачные кооперативы. Там они вывозят всю имеющуюся бытовую технику и мебель.

Напомним, очередные обстрелы Херсона произошли вчера, 29 января. Российские снаряды и ракеты убили троих жителей областного центра Херсонской области.

Фото: Херсонская областная военная администрация

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