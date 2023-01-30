Нацполиция открыла более 40 уголовных дел по российским преступлениям в Херсонской области

Полиция открыла почти полсотни дел о военных преступлениях россиян в Херсонской области: детали
За последние двое суток Нацполиция открыла 46 уголовных дел по фактам военных преступлений российских оккупантов на территории Херсонской области. Речь идет как об обстрелах, так и о грабеже местных жителей.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Обстрелы
Часть дел была открыта из-за постоянных обстрелов российскими войсками деоккупированной территории Херсонской области.
Так, в Херсоне были поражены российскими ракетами учебные заведения, больницы, банк, другие нежилые здания, а также большое количество жилых многоэтажек.
В результате этих обстрелов часть жителей освобожденного еще в ноябре Херсона была ранена, есть и смерти среди мирного населения.
Захват жилья
Другие военные преступления — это захват российскими агрессорами жилья жителей региона.
В основном речь идет о тех случаях, когда владельцы жилья выехали с оккупированной территории на свободную украинскую территорию.
Информация о подобных преступлениях поступила из многих населенных пунктов, в частности, поселках городского типа Верхний Рогачик и Нижние Серогозы.
Местных жителей к таким домам оккупанты не подпускают. Также известно, что в Верхнем Рогачике в отобранный у местных жителей дом заселили две семьи коллаборантов из Херсона, бежавших на оккупированную левобережную часть области, где они устроились работать в оккупационную "администрацию".
Грабеж
Еще одним видом военных преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела, являются грабежи.
Так, в Голопристанской городской громаде россияне обворовывают дачные кооперативы. Там они вывозят всю имеющуюся бытовую технику и мебель.
Напомним, очередные обстрелы Херсона произошли вчера, 29 января. Российские снаряды и ракеты убили троих жителей областного центра Херсонской области.
Фото: Херсонская областная военная администрация