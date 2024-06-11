Азов отримав доступ до зброї від США

Артилерист "Азову" біля прицілу гаубиці FH70. Фото: Facebook полку "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України відтепер має право на отримання допомоги від США. Вона пройшла перевірку, яка передбачена американським законодавством.

Про це повідомила пресслужба полку у вівторок, 11 червня.

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Право на отримання допомоги від США

У пресслужбі розповідають, що це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди.

"Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримання західної зброї та підготовки від США підвищать боєздатність полку та сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", — додали у полку.

Про скасування заборони раніше повідомила газета The Washington Post. Америка дозволить використовувати "азовцям" західну зброю для ударів по Росії.

Раніше боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ. Він заявив, що у нормальних підрозділах для штурмів відбирають професіоналів і це право необхідно заслужити.