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Полк "Азов" підтвердив зняття заборони на отримання зброї від США

11 червня 2024 12:04
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Азов отримав доступ до зброї від США
Артилерист "Азову" біля прицілу гаубиці FH70. Фото: Facebook полку "Азов"
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України відтепер має право на отримання допомоги від США. Вона пройшла перевірку, яка передбачена американським законодавством.

Про це повідомила пресслужба полку у вівторок, 11 червня.

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Право на отримання допомоги від США

У пресслужбі розповідають, що це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. 

"Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримання західної зброї та підготовки від США підвищать боєздатність полку та сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу бригади.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", — додали у полку.

Про скасування заборони раніше повідомила газета  The Washington Post. Америка дозволить використовувати "азовцям" західну зброю для ударів по Росії.

Раніше боєць "Азову" розкритикував мобілізацію та нераціональне використання людських ресурсів в ЗСУ. Він заявив, що у нормальних підрозділах для штурмів відбирають професіоналів і це право необхідно заслужити.

війна в Україні
військова допомога
США
війна
Нацгвардія
полк "Азов"
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