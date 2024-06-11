Азов получил доступ к оружию от США

Артиллерист "Азова" у прицела гаубицы FH70. Фото: Facebook полка "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины теперь имеет право на получение помощи от США. Она прошла проверку, предусмотренную американским законодательством.

Об этом сообщила пресс-служба полка во вторник, 11 июня.

Читайте также:

Право на получение помощи от США

В пресс-службе рассказывают, что это стало результатом длительной и кропотливой работы, которую военнослужащие "Азова" систематически вели в плоскости борьбы с успешными результатами деятельности российской пропаганды.

"Мы благодарны Министерству внутренних дел Украины, командованию Национальной гвардии Украины, Посольству Украины в Соединенных Штатах Америки и всем, кто открыто или кулуарно присоединился к преодолению этого запрета. Ложь об "Азове", который кремлевский режим годами распространял на Западе, сегодня потерпела сокрушительный удар ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что получение западного оружия и подготовки от США повысят боеспособность полка и будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава бригады.

"Это новая страница в истории нашего подразделения. "Азов" становится еще более мощным, еще более профессиональным и еще более опасным для оккупантов", — добавили в полку.

Об отмене запрета ранее сообщила газета The Washington Post. Америка позволит использовать "азовцам" западное оружие для ударов по России.

Ранее боец "Азова" раскритиковал мобилизацию и нерациональное использование человеческих ресурсов в ВСУ . Он заявил, что в нормальных подразделениях для штурмов отбирают профессионалов, и это право необходимо заслужить.