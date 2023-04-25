Полковник Петро Черник прокоментував можливий контрнаступ ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Військовий аналітик та полковник Петро Черник. Фото: Новини.LIVE

Наразі потрібно зберігати інформаційну тишу щодо ситуації на лівому березі Херсонщині та по всій лінії розмежування в цілому. Ворог розбирає та аналізує кожне наше слово.

Про це сказав військовий аналітик та полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Я ніколи не вдаюся у деталізацію конкретних ділянок фронту, оскільки противник розбирає кожне наше слово. Не будемо давати йому цю інформацію, щоб він не розумів, що відбувається на стратегічному напрямку. Я на всі 100 відсотків довіряю нашому Генштабу та усім речникам, які відповідальні за коментування конкретних ділянок. От коли вони відкоментують і нададуть конкретні пояснення, от тоді і будемо говорити", — сказав Черник.

Він наголосив, що поки потрібно зберігати інформаційну тишу про ситуацію на лівому березі Херсонщині і загалом про ситуацію по всій лінії розмежування.

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни оцінив можливості України для контрнаступу.

Вони припускають, що Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру, а також достатню кількість боєприпасів усіх видів, включаючи артилерію, і що Україна зможе проводити тривалі високоточні удари на дальності з HIMARS та інших подібних систем, що підтримують маневрові операції, як це робилося раніше.