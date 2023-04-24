В ISW оцінили можливості України для контрнаступу

Українські військові на передовій в районі Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Україна зможе провести скоординовану наступальну операцію з повним використанням дев’яти бригад, які готуються до неї. Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру.

Про це йдеться у спеціальному випуску американського Інституту вивчення війни (ISW).

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"Це завдання є складним і більшим, ніж будь-які наступальні зусилля України до цього часу (як повідомляється, чотири українські бригади були залучені в контрнаступі в Харкові, наприклад)", — зазначили аналітики.

Вони припускають, що Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру, а також достатню кількість боєприпасів усіх видів, включаючи артилерію, і що Україна зможе проводити тривалі високоточні удари на дальності з HIMARS та інших подібних систем, що підтримують маневрові операції, як це робилося раніше.

Крім того, передбачається, що українські сили матимуть засоби розмінування та встановлення мостів, необхідні для відносно швидкого просування через підготовлені оборонні позиції. I

"ISW не бачить підстав ставити під сумнів будь-яке з цих припущень, враховуючи інтенсивність, з якою Україна, як повідомляється, готувалася до цієї операції, та час, який знадобився для цього, а також обладнання, яке, як повідомляється, доставлене українським силам західними країнами", – йдеться у звіті Інституту.

Аналітики ISW оцінюють, що російські сили зараз діють на семи напрямках: Куп’янськ; Луганська область; Бахмут; Авдіївка — Донецьк; західний Донецьк/східне Запоріжжя; західне Запоріжжя; Херсонська область.

Водночас, як зазначається, російські війська ведуть активні наступальні дії щонайменше на п’яти з цих напрямків (Куп’янськ, Луганськ, Бахмут, місто Авдіївка-Донецьк і західний Донецьк/східне Запоріжжя) і переважно ведуть оборонні операції на західних напрямках Запорізької області та Херсонської області.

В Інституті зазначають, що сили, які наразі беруть участь як у наступальних, так і в оборонних операціях в Україні, є як регулярними, так і нерегулярними. Чисельність більшості з них є неповною через втрати, зазнані під час попередніх етапів війни.

Нагадаємо, раніше в Міноборони зробили заяву щодо контрнаступу Сил оборони. Там наголосили, що не варто зводити контрнаступ до конкретної наступальної операції, адже він охоплює цілий комплекс заходів, які уже розпочалися.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Збройні сили України можуть розпочати новий контрнаступ уже влітку.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Генеральний штаб ЗСУ буде самостійно ухвалювати рішення про український контрнаступ. Його приймуть в останній момент.