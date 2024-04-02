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Полковник ЗСУ пояснив, чому росіяни в останні місяці перестали використовували Калібри

2 квітня 2024 23:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Полковник ЗСУ пояснив, чому росіяни в останні місяці перестали використовували Калібри
Запуск ракети "Калібр". Фото: міноборони РФ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни в останні пів року перестали масово використовувати крилаті ракети морського базування "Калібр" через фактичну втрату Криму як зручного плацдарму для цих ударів. А в районі Новоросійська та Туапсе вони не мають ні спеціальних кранів для заряджання пускових установок, ні ремонтних баз для відновлення цих установок після запусків.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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"Росіяни з вересня майже не використовували "Калібри", бо Сили оборони України фактично вижили Чорноморський флот з Криму", — зазначив Петро Черник.

А разом з Кримом окупанти втратили технічні можливості завдавати такі ракетні удари.

Крани та ремонтна база

У цьому питанні експерт відзначив дві основні складові.

"По-перше, це спеціальні крани, які потрібні для заряджання пускових установок для "Калібрів" на кораблях. Такі крани були тільки на Кримському півострові, у Новоросійську їх не було", — пояснив Черник.

Ще один важливий момент — коли ракета виходить з пускової установки, вона створює величезний тиск, який впливає на стан цієї установки. Простіше кажучи, таку військову техніку постійно треба ремонтувати.

Експерт згадав субмарину "Ростов-на-Дону", уражену в сухих доках Севастопольського морського заводу — вона саме і перебувала на такому ремонті.

"Знов-таки, такі ремонтні бази у окупантів були лише в Криму, у Новоросійську чи Туапсе росіяни не мали таких підприємств", — наголосив полковник ЗСУ.

Саме через відсутність усієї цієї інфраструктури росіяни, які зазнали в Криму серйозних втрат внаслідок ракетних ударів, і перестали тимчасово використовувати "Калібри".

Нагадаємо, що 31 березня очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин, що російський флот накопичував крилаті ракети "Калібр". Ймовірно, ворог може використати їх проти України найближчим часом.

російські війська
Крим
окупанти
Петро Черник
ракети
війна в Україні
калібри

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