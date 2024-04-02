Полковник ВСУ объяснил, почему россияне в последние месяцы перестали использовать Калибры

Запуск ракеты "Калибр". Фото: минобороны РФ

Россияне в последние полгода перестали массово использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из-за фактической потери Крыма как удобного плацдарма для этих ударов. А в районе Новороссийска и Туапсе у них нет ни специальных кранов для зарядки пусковых установок, ни ремонтных баз для восстановления этих установок после запусков.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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"Россияне с сентября почти не использовали "Калибры", потому что Силы обороны Украины фактически выжили Черноморский флот из Крыма", — отметил Петр Черник.

А вместе с Крымом оккупанты потеряли технические возможности наносить такие ракетные удары.

Краны и ремонтная база

В этом вопросе эксперт отметил две основные составляющие.

"Во-первых, это специальные краны, которые нужны для подзарядки пусковых установок для "Калибров" на кораблях. Такие краны были только на Крымском полуострове, в Новороссийске их не было", — пояснил Черник.

Еще один немаловажный момент — когда ракета выходит из пусковой установки, она создает огромное давление, влияющее на состояние этой установки. Проще говоря, такую военную технику нужно постоянно ремонтировать.

Эксперт вспомнил субмарину "Ростов-на-Дону", пораженную в сухих доках Севастопольского морского завода — она как раз и находилась на таком ремонте.

"Опять-таки, такие ремонтные базы у оккупантов были только в Крыму, в Новороссийске или Туапсе россияне не имели таких предприятий", — подчеркнул полковник ВСУ.

Именно из-за отсутствия всей этой инфраструктуры россияне, понесшие в Крыму серьезные потери в результате ракетных ударов, и перестали временно использовать "Калибры".

Напомним, что 31 марта глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона единственных новостей, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их против Украины в ближайшее время.