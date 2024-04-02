Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Полковник ВСУ объяснил, почему россияне в последние месяцы перестали использовать Калибры arrow

Полковник ВСУ объяснил, почему россияне в последние месяцы перестали использовать Калибры

2 апреля 2024 23:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Полковник ВСУ объяснил, почему россияне в последние месяцы перестали использовать Калибры
Запуск ракеты "Калибр". Фото: минобороны РФ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Россияне в последние полгода перестали массово использовать крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из-за фактической потери Крыма как удобного плацдарма для этих ударов. А в районе Новороссийска и Туапсе у них нет ни специальных кранов для зарядки пусковых установок, ни ремонтных баз для восстановления этих установок после запусков.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Крымское поражение РФ

"Россияне с сентября почти не использовали "Калибры", потому что Силы обороны Украины фактически выжили Черноморский флот из Крыма", — отметил Петр Черник.

А вместе с Крымом оккупанты потеряли технические возможности наносить такие ракетные удары.

Краны и ремонтная база

В этом вопросе эксперт отметил две основные составляющие.

"Во-первых, это специальные краны, которые нужны для подзарядки пусковых установок для "Калибров" на кораблях. Такие краны были только на Крымском полуострове, в Новороссийске их не было", — пояснил Черник.

Еще один немаловажный момент — когда ракета выходит из пусковой установки, она создает огромное давление, влияющее на состояние этой установки. Проще говоря, такую военную технику нужно постоянно ремонтировать.

Эксперт вспомнил субмарину "Ростов-на-Дону", пораженную в сухих доках Севастопольского морского завода — она как раз и находилась на таком ремонте.

"Опять-таки, такие ремонтные базы у оккупантов были только в Крыму, в Новороссийске или Туапсе россияне не имели таких предприятий", — подчеркнул полковник ВСУ.

Именно из-за отсутствия всей этой инфраструктуры россияне, понесшие в Крыму серьезные потери в результате ракетных ударов, и перестали временно использовать "Калибры".

Напомним, что 31 марта глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил в эфире национального телемарафона единственных новостей, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр". Вероятно, враг может использовать их против Украины в ближайшее время.

российские войска
Крым
оккупанты
Петр Черник
ракеты
война в Украине
калибры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК