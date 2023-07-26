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Полковник ЗСУ пояснив, чому війна в Україні не стане для Abrams несподіванкою

26 липня 2023 12:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Полковник ЗСУ пояснив, чому війна в Україні не стане для Abrams несподіванкою
Американський танк Abrams під час війни в Іраку. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки створили танки Abrams під час Холодної війни для протистояння із СРСР на території Європи. Тому ця військова техніка цілком придатна для ведення бойових дій в Україні.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Сергій Грабський.

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Попередні війни "Абрамсів"

Американські танки Abrams до російсько-української війни брали участь у різноманітних військових конфліктах — у Перській затоці, в Афганістані та Іраку. Кліматичні умови в цьому регіоні відрізняються від українських.

Але, зазначив Сергій Грабський, "Абрамси" готові до війни в наших умовах, хіба що доведеться змінити піщаний камуфляж на такий, який буде зручним в умовах війни в Україні.

Історія Abrams: до чого тут Україна

Експерт пояснив, чому війна на українських територіях не стане для американських танків несподіванкою.

"Танк Abrams у свій час створювався у Сполучених Штатах Америки для вирішення задач Холодної війни. Тобто — для того, аби діяти на території Європи, у протистоянні із СРСР та країнами Варшавського договору. А це умови, практично ідентичні українським", — наголосив Сергій Грабський.

Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ в запасі Сергій Грабський пояснив, коли американські танки Abrams доїдуть до фронту і що вони там можуть змінити.

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