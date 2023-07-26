Полковник ЗСУ пояснив, чому війна в Україні не стане для Abrams несподіванкою
Сполучені Штати Америки створили танки Abrams під час Холодної війни для протистояння із СРСР на території Європи. Тому ця військова техніка цілком придатна для ведення бойових дій в Україні.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Сергій Грабський.
Попередні війни "Абрамсів"
Американські танки Abrams до російсько-української війни брали участь у різноманітних військових конфліктах — у Перській затоці, в Афганістані та Іраку. Кліматичні умови в цьому регіоні відрізняються від українських.
Але, зазначив Сергій Грабський, "Абрамси" готові до війни в наших умовах, хіба що доведеться змінити піщаний камуфляж на такий, який буде зручним в умовах війни в Україні.
Історія Abrams: до чого тут Україна
Експерт пояснив, чому війна на українських територіях не стане для американських танків несподіванкою.
"Танк Abrams у свій час створювався у Сполучених Штатах Америки для вирішення задач Холодної війни. Тобто — для того, аби діяти на території Європи, у протистоянні із СРСР та країнами Варшавського договору. А це умови, практично ідентичні українським", — наголосив Сергій Грабський.
Нагадаємо, раніше полковник ЗСУ в запасі Сергій Грабський пояснив, коли американські танки Abrams доїдуть до фронту і що вони там можуть змінити.