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Полковник ВСУ объяснил, почему война в Украине не станет для Abrams неожиданностью

26 июля 2023 12:20
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Полковник ВСУ объяснил, почему война в Украине не станет для Abrams неожиданностью
Американский танк Abrams во время войны в Ираке. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Соединенные Штаты Америки создали танки Abrams во время Холодной войны для противостояния с СССР на территории Европы. Потому эта военная техника вполне пригодна для ведения боевых действий в Украине.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Сергей Грабский.

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Предыдущие войны "Абрамсов"

Американские танки Abrams до российско-украинской войны участвовали в различных военных конфликтах — в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Климатические условия в этом регионе отличаются от украинских.

Но, отметил Сергей Грабский, "Абрамсы" готовы к войне в наших условиях, разве что придется сменить песчаный камуфляж на такой, который будет удобен в условиях войны в Украине.

История Abrams: при чем здесь Украина

Эксперт объяснил, почему война на украинских территориях не станет для американских танков неожиданностью.

"Танк Abrams одно время создавался в Соединенных Штатах Америки для решения задач Холодной войны. То есть — для того, чтобы действовать на территории Европы, в противостоянии с СССР и странами Варшавского договора. А это условия, практически идентичные украинским", — подчеркнул Сергей Грабский.

Напомним, ранее полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский объяснил, когда американские танки Abrams доедут до фронта и что они могут там изменить.

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