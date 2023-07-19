Полковник ЗСУ пояснив, який "Рамштайн" знову стане проривом

Лютнева зустріч у форматі "Рамштайн". Фото: Twitter Олексія Резнікова

Попередній прорив у взаєминах України із західними партнерами стався на лютневому "Рамштайні", де було ухвалене рішення про передачу ЗСУ танків. Наступний проривний "Рамштайн" буде пов'язаний із літаками.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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За словами Петра Черника, останнім на цей момент засіданням міжнародної коаліції на підтримку України у форматі "Рамштайн", яке можна назвати справді проривним, була зустріч у лютому 2023 року.

Тоді західні партнери України ухвалили рішення про передачу Україні важкої бронетехніки – зокрема, танків Leopard.

Той крок був важливим у рамках підготовки Збройних сил України до контрнаступу, який очікувався навесні, але стартував на самому початку літа.

Коли чекати чергового прориву

Експерт зазначив, що наступний проривний "Рамштайн" також буде пов'язаний із рішенням про передачу нового виду зброї.

"Наступного прориву варто чекати тоді, коли США ухвалять остаточне рішення про передачу Україні авіації", — наголосив Черник.

Він додав, що усе в цьому питанні зараз в руках виключно американської влади.

Нагадаємо, що чергові, 14-і переговори міністрів оборони у форматі "Рамштайн" відбулися учора, 18 липня. Вони пройшли у онлайн-режимі. Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про пріоритетні напрямки допомоги ЗСУ, які розглядалися на цій зустрічі.

Йшлося, зокрема, про протиповітряну оборону, боєприпаси та "нові ініціативи", тобто напрямки, які тільки починають розробляти у "Рамштайн-"форматі.