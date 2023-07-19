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Полковник ВСУ объяснил, какой "Рамштайн" снова станет прорывом

19 июля 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Полковник ВСУ объяснил, какой "Рамштайн" снова станет прорывом
Февральская встреча в формате "Рамштайн". Фото: Twitter Алексея Резникова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Предыдущий прорыв во взаимоотношениях Украины с западными партнерами произошел на февральском "Рамштайне", где было принято решение о передаче ВСУ танков. Следующий прорывный "Рамштайн" будет связан с самолетами.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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По словам Петра Черника, последним на данный момент заседанием международной коалиции в поддержку Украины в формате "Рамштайн", которое можно назвать действительно прорывным, была встреча в феврале 2023 года.

Тогда западные партнеры Украины приняли решение о передаче Украине тяжелой бронетехники — в частности, танков Leopard.

Этот шаг был важным в рамках подготовки Вооруженных сил Украины к контрнаступлению, которое ожидалось весной, но стартовало в самом начале лета.

Когда ждать очередного прорыва

Эксперт отметил, что следующий "Рамштайн" также будет связан с решением о передаче нового вида оружия.

"Следующего прорыва следует ожидать тогда, когда США примут окончательное решение о передаче Украине авиации", — подчеркнул Черник.

Он добавил, что все в этом вопросе сейчас в руках исключительно американских властей.

Напомним, что очередные, 14 переговоры министров обороны в формате "Рамштайн" состоялись вчера, 18 июля. Они прошли в онлайн-режиме. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приоритетных направлениях помощи ВСУ, которые рассматривались на этой встрече.

Речь шла, в частности, о противовоздушной обороне, боеприпасах и "новых инициативах", то есть направлениях, которые только начинают разрабатывать в "Рамштайн-"формате.

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