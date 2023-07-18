"Коаліція проти зла": Резніков підбив підсумки "Рамштайну-14"
Відбулася 14-та зустріч у форматі Рамштайн, де обговорили надання зброї та обладнання, які необхідні для якнайшвидшого звільнення української землі від окупантів. Це наразі є пріоритетом.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.
Про що говорили на засіданні
Також на зустрічі було визначено фокусом:
- ППО;
- боєприпаси;
- броню.
Крім того, Резніков заявив про "нові ініціативи". Він подякував союзникам за конкретні кроки для розвитку ІТ коаліції та ініціативу створення коаліції з розмінування.
Перемога для України
Міністр оборони подякував керівнику Пентагона Ллойду Остіну за те, що він очолює "коаліцію проти зла".
"Разом наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього", — наголосив він.
Нагадаємо, у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.