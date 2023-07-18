"Коаліція проти зла": Резніков підбив підсумки "Рамштайну-14"

Олексій Резніков під час онлайн-засідання у форматі "Рамштайн". Фото: Twitter міністра оборони

Відбулася 14-та зустріч у форматі Рамштайн, де обговорили надання зброї та обладнання, які необхідні для якнайшвидшого звільнення української землі від окупантів. Це наразі є пріоритетом.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

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Також на зустрічі було визначено фокусом:

ППО;

боєприпаси;

броню.

Крім того, Резніков заявив про "нові ініціативи". Він подякував союзникам за конкретні кроки для розвитку ІТ коаліції та ініціативу створення коаліції з розмінування.

Перемога для України

Міністр оборони подякував керівнику Пентагона Ллойду Остіну за те, що він очолює "коаліцію проти зла".

"Разом наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього", — наголосив він.

Скриншот допису

Нагадаємо, у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.