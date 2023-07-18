Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Коаліція проти зла": Резніков підбив підсумки "Рамштайну-14" arrow

"Коаліція проти зла": Резніков підбив підсумки "Рамштайну-14"

18 липня 2023 22:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Коаліція проти зла": Резніков підбив підсумки "Рамштайну-14"
Олексій Резніков під час онлайн-засідання у форматі "Рамштайн". Фото: Twitter міністра оборони
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Відбулася 14-та зустріч у форматі Рамштайн, де обговорили надання зброї та обладнання, які необхідні для якнайшвидшого звільнення української землі від окупантів. Це наразі є пріоритетом.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

Читайте також:

Про що говорили на засіданні

Також на зустрічі було визначено фокусом:

  • ППО;
  • боєприпаси;
  • броню.

Крім того, Резніков заявив про "нові ініціативи". Він подякував союзникам за конкретні кроки для розвитку ІТ коаліції та ініціативу створення коаліції з розмінування.

Перемога для України

Міністр оборони подякував керівнику Пентагона Ллойду Остіну за те, що він очолює "коаліцію проти зла".

"Разом наполегливо працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього", — наголосив він.

Скриншот допису

Нагадаємо, у США найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги для України сумою 1,3 мільярда доларів. Сполучені Штати продовжують допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз