Стало відомо, коли чекати настання піку бойових дій у війні

Захід як ніколи надає Україні всю можливу військово-технічну допомогу

Останні події на фронтах російсько-української війни вказують на те, що якісний перелом в ній настане ще нескоро. Але передумови для нього вже складаються сьогодні.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

"Війна буде важкою. До перелому, на мій погляд, ще далеко, але передумови для нього складаються, українці ростуть в частині вміння застосування найсучаснішої зброї", — сказав Черник.

Петро Черник

До речі, додав він, з часів Другої світової війни жодна країна світу не зазнавала такої "прокачки" якісною західною зброєю, як це зараз зазнає Україна.

Як Захід допомагає Україні зброєю

Головний концерн ФРН Rheinmetall готовий надати Україні найсучасніший бойовий танк у світі — Panther. Німеччина веде переговори з Києвом щодо постачання танка.

Нагадаємо, Німеччина надала новий пакет військової допомоги Збройним силам України. До нього увійшли дві зенітні установки Gepard.

Франція та Австралія домовилися виробляти 155-мм снаряди для України. Це допоможе Україні у війні проти рф.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii