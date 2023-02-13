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Полковник ВСУ сказал, когда наступит перелом в войне

13 февраля 2023 11:30
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, когда ждать наступления пика боевых действий в войне
Запад как никогда оказывает Украине всю возможную военно-техническую помощь
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Последние события на фронтах российско-украинской войны указывают на то, что качественный перелом в ней наступит нескоро. Но предпосылки для него складываются уже сегодня.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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"Война будет тяжелой. До перелома, на мой взгляд, еще далеко, но предпосылки для него складываются, украинцы растут в части умения применения современнейшего оружия", — сказал Черник.

Петр Черник
Петр Черник

Кстати, добавил он, со времен Второй мировой войны ни одна страна мира не испытывала такой "прокачки" качественным западным оружием, как это сейчас испытывает Украина.

Как Запад помогает Украине оружием

Главный концерн ФРГ Rheinmetall готов предоставить Украине самый современный боевой танк в мире — Panther. Германия ведет переговоры с Киевом по поставке танка.

Напомним, Германия предоставила новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. В него вошли две зенитные установки Gepard .

Франция и Австралия договорились производить 155-мм снаряды для Украины. Это поможет Украине в войне против России.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

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