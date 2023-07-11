Польща може розмістити свої війська на території України, — Дуда

Анджей Дуда. Фото: uatv.ua

У Польщі не виключають розташування своєї армії на території України в разі завершення війни з РФ. Проте все залежить від ситуації, яка складеться після припинення вогню.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Bild.

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"Миротворча операція"

"Все залежить від того, які домовленості. Якщо Україна вирішить вести мирні переговори з Росією і буде прийнято рішення про "миротворчу операцію" за участю західних військових, наприклад, з охорони дотримання режиму припинення вогню, Польща візьме в ній участь", — пояснив він.

За його словами, якщо так вирішить НАТО, то Польща підтримає таке рішення.

Підтримка Польщі

Нещодавно Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24. Щодо цього в мережі з'явилося відео транспортування ударних літаків в Україну.

Нагадаємо, у Польщі активно проводять зусилля щодо збільшення економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями для РФ. Литва теж підтримує такі рішення.