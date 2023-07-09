Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24, — The Wall Street Journal

Гелікоптер Мі-24 в повітрі. Фото: google.com

Нещодавно Польща таємно передала Україні гелікоптери Мі-24. Щодо цього в мережі з'явилося відео транспортування ударних літаків в Україну.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Згідно з інформацією з джерел видання, не було офіційного повідомлення про передачу гелікоптерів, але зазначається, що це можуть бути приблизно десять літаків Мі-24.

Крім того, раніше в мережі з'явилися кадри перевезення гелікоптерів із Польщі в Україну.

Що відомо про Мі-24

Мі-24В є однією з найбільш масових модифікацій гелікоптера Мі-24 і має рухому кулеметну установку УСПУ-24 з кулеметом ЯкБ-12,7. З 1976 по 1986 рік було побудовано приблизно 1000 літаків цієї модифікації. Гелікоптер може бути озброєний ПТРК Штурм-В, а також некерованими авіаційними ракетами С-8, С-13 і С-24Б.

Модифікація Мі-24Д містить нову тандемну кабіну з ізольованими секціями для пілота і штурмана. Також на цей гелікоптер може бути встановлений ПТРК Фаланга-ПВ.

Нагадаємо, що Чехія передасть Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції. Також країна візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16.