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Польша может разместить свои войска на территории Украины, — Дуда

11 июля 2023 16:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Польша может разместить свои войска на территории Украины, — Дуда
Анджей Дуда. Фото: uatv.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Польше не исключают расположение своей армии на территории Украины в случае завершения войны с РФ. Однако все зависит от ситуации, которая сложится после прекращения огня.

Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild.

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"Миротворческая операция"

"Все зависит от того, какие договоренности. Если Украина решит вести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о "миротворческой операции" с участием западных военных, например по охране соблюдения режима прекращения огня, Польша примет в ней участие", — объяснил он.

По его словам, если так решит НАТО, Польша поддержит это решение.

Поддержка Польши

Недавно Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24. В этом отношении в сети появилась видеотранспортировка ударных самолетов в Украину.

Напомним, в Польше активно предпринимаются усилия по увеличению экономических санкций против Беларуси с ограничениями для РФ. Литва тоже поддерживает такие решения.

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