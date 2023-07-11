Польша может разместить свои войска на территории Украины, — Дуда
В Польше не исключают расположение своей армии на территории Украины в случае завершения войны с РФ. Однако все зависит от ситуации, которая сложится после прекращения огня.
Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild.
"Миротворческая операция"
"Все зависит от того, какие договоренности. Если Украина решит вести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о "миротворческой операции" с участием западных военных, например по охране соблюдения режима прекращения огня, Польша примет в ней участие", — объяснил он.
По его словам, если так решит НАТО, Польша поддержит это решение.
Поддержка Польши
Недавно Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24. В этом отношении в сети появилась видеотранспортировка ударных самолетов в Украину.
Напомним, в Польше активно предпринимаются усилия по увеличению экономических санкций против Беларуси с ограничениями для РФ. Литва тоже поддерживает такие решения.