Польща не надасть Україні всі винищувачі МіГ-29
Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Польща не має наміру передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. За його словами, планується передача лише частини існуючого парку бойових літаків.
Про це Павло Яблонський заявив в інтерв'ю радіостанції RMF 24.
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Винищувачі для України
Яблонський наголосив, що передача винищувачів МіГ-29 буде здійснюватися поетапно: "Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні". Він також додав, що процес передачі літаків буде організовано з урахуванням поточних потреб та можливостей Польщі.
Нагадаємо, що у першій половині березня стало відомо про готовність Польщі та Словаччини передати винищувачі МіГ-29 Повітряним силам Збройних сил України. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
Таким чином, Польща та Словаччина планують надати підтримку Україні в галузі військового повітряного співробітництва шляхом передачі частини свого парку винищувачів МІГ-29. Цей процес буде реалізований поступово, з урахуванням можливостей та потреб країн, що передають. Передача винищувачів є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та розвитку військової співпраці із сусідніми країнами.
Нагадаємо, що Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МІГ-29. Напередодні літаками до Словаччини приїхали українські пілоти з механіками, які підготували їх до відльоту.