Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Польща не надасть Україні всі винищувачі МіГ-29 arrow

Польща не надасть Україні всі винищувачі МіГ-29

27 березня 2023 14:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Винищувачі МіГ-29
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Польща не має наміру передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. За його словами, планується передача лише частини існуючого парку бойових літаків.

Про це Павло Яблонський заявив в інтерв'ю радіостанції RMF 24.

Читайте також:

Винищувачі для України

Яблонський наголосив, що передача винищувачів МіГ-29 буде здійснюватися поетапно: "Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні". Він також додав, що процес передачі літаків буде організовано з урахуванням поточних потреб та можливостей Польщі.

Нагадаємо, що у першій половині березня стало відомо про готовність Польщі та Словаччини передати винищувачі МіГ-29 Повітряним силам Збройних сил України. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Таким чином, Польща та Словаччина планують надати підтримку Україні в галузі військового повітряного співробітництва шляхом передачі частини свого парку винищувачів МІГ-29. Цей процес буде реалізований поступово, з урахуванням можливостей та потреб країн, що передають. Передача винищувачів є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та розвитку військової співпраці із сусідніми країнами.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МІГ-29. Напередодні літаками до Словаччини приїхали українські пілоти з механіками, які підготували їх до відльоту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:00 "Ухилянтам" з Миколаївщини оголосили підозру

Новина з відео

15:59 Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву

15:43 ПриватБанк дозволив переказувати кошти з польських і німецьких карток через Приват24

15:38 З портів Великої Одеси вийшли ще 3 судна із зерном

15:27 На Закарпатті суддя втекла у відпустку після розголосу скандального рішення щодо ґвалтівників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:25 На Одещині завершується опалювальний сезон

Ексклюзив

15:21Чи вийде Україна на Євро-2024: три головні висновки після поразки від Англії

15:15 Деякі українці зможуть отримати соцпослуги у державних санаторіях

Новина з фото

15:02 Зять Ердогана показав новий безпілотник Bayraktar, який за кілька днів здійснить перший політ

Новина з фото

14:57 За 50 тисяч рублів присягнула на вірність ворогу: експоліцейській загрожує довічне ув'язнення

Новина з відео

15:59 Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Новина з відео

12:10 Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна

Новина з відео

12:06 У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки

Новина з відео

11:45 СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка готувала обстріли по об’єктах Укрзалізниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Новина з відео

23:57 У спецпідрозділі Kraken розповіли про успішний нічний рейд під Соледаром

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

20:03 У Бєлгородській області скаржаться на проблеми зі світлом і крадіжки генераторів: перехоплення ГУР

Новина з відео

19:04 У Тульській області прогримів потужний вибух: росЗМІ заявляють про атаку дрона

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Актуальне по темі

None 27 Березень 16:00

"Ухилянтам" з Миколаївщини оголосили підозру

None 27 Березень 15:58

Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву

None 27 Березень 15:40

ПриватБанк дозволив переказувати кошти з польських і німецьких карток через Приват24

None 27 Березень 15:38

З портів Великої Одеси вийшли ще 3 судна із зерном

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB