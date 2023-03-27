Польща не надасть Україні всі винищувачі МіГ-29

Винищувачі МіГ-29

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Польща не має наміру передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29. За його словами, планується передача лише частини існуючого парку бойових літаків.

Про це Павло Яблонський заявив в інтерв'ю радіостанції RMF 24.

Винищувачі для України

Яблонський наголосив, що передача винищувачів МіГ-29 буде здійснюватися поетапно: "Ні, я не думаю, що ми віддамо всі винищувачі МіГ-29 Україні". Він також додав, що процес передачі літаків буде організовано з урахуванням поточних потреб та можливостей Польщі.

Нагадаємо, що у першій половині березня стало відомо про готовність Польщі та Словаччини передати винищувачі МіГ-29 Повітряним силам Збройних сил України. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Таким чином, Польща та Словаччина планують надати підтримку Україні в галузі військового повітряного співробітництва шляхом передачі частини свого парку винищувачів МІГ-29. Цей процес буде реалізований поступово, з урахуванням можливостей та потреб країн, що передають. Передача винищувачів є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України та розвитку військової співпраці із сусідніми країнами.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Словаччини підтвердило передачу Україні перших чотирьох винищувачів МІГ-29. Напередодні літаками до Словаччини приїхали українські пілоти з механіками, які підготували їх до відльоту.