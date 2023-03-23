Украина получила от Словакии первые четыре истребителя МиГ-29
Министерство обороны Словакии подтвердило передачу Украине первых четырех истребителей МиГ-29. Накануне за самолетами в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые подготовили их к отлету.
Об этом сообщает Министр обороны Словакии Ярослав Надь.
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В свою очередь, глава оборонного ведомства Словакии Ярослав Надь поблагодарил украинских пилотов, которые помогали доставлять самолеты.
"Спасибо всем причастным за фантастическую профессиональную работу. Словакия находится на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписали себя заглавными буквами в современную мировую историю, говорящую о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", — сказал он.
Известно, что остальные истребители Украина получит в ближайшие недели.
Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснял, возможно ли поставить западные ракеты на украинские истребители.
По словам Игната, идея установления западного оружия на истребителе советского образца уже была воплощена в жизнь. Но это стоило больших денег (десятки миллионов долларов за один самолет) и отнимало много времени.