Польша не предоставит Украине все истребители МиГ-29

Истребители МиГ-29

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Польша не собирается передать Украине все свои истребители МиГ-29. Согласно его словам, планируется передача лишь части существующего парка боевых самолетов.

Об этом Павел Яблонский заявил в интервью радиостанции RMF 24.

Истребители для Украины

Яблонский подчеркнул, что передача истребителей МиГ-29 будет осуществляться поэтапно: "Нет, я не думаю, что мы отдадим все истребители МиГ-29 Украине". Он также добавил, что процесс передачи самолетов будет организован с учетом текущих потребностей и возможностей Польши.

Напомним, что в первой половине марта стало известно о готовности Польши и Словакии передать истребители МиГ-29 Воздушным силам Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Таким образом, Польша и Словакия планируют оказать поддержку Украине в области военного воздушного сотрудничества путем передачи части своего парка истребителей МиГ-29. Этот процесс будет реализован постепенно, с учетом возможностей и потребностей передающих стран. Передача истребителей является важным шагом в укреплении обороноспособности Украины и развитии военного сотрудничества с соседними странами.

Напомним, что Министерство обороны Словакии подтвердило передачу Украине первых четырех истребителей МиГ-29. Накануне за самолетами в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые подготовили их к отлету.