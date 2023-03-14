Польща невдовзі може передати Україні винищувачі МіГ-29, — прем’єр країни

Матеуш Моравецький каже, що це може статися протягом чотирьох-шести тижнів

Офіційна Варшава вже невдовзі зможе надати Україні свої винищувачі МіГ-29. Це може статися вже протягом найближчих чотирьох-шести місяців.

Про це пише польське видання wPolityce, із посиланням на слова прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького.

Що відомо

Зазначимо, що досі країни Заходу відмовлялися передавати Україні винищувачі, тоді як офіційний Київ вважає це справою часу. Натомість у Польщі заявили про готовність відправити Україні військові літаки у складі коаліції країн.

Тепер же прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький заявляє, що Україна за чотири-шість найближчих тижнів зможе нарешті отримати винищувачі МіГ-29.

Нагадаємо, 10 березня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін допустила передавання старих фінських винищувачів Hornet для України. Прем'єрка Фінляндії зазначила, що обговорення питання про авіацію знаходиться на дуже ранній стадії. Для цього потрібна широка міжнародна співпраця.

Однак у Міноборони Фінляндії заявили, що ці літаки ще потрібні країні.

Також, нещодавно в інтерв'ю Новини.LIVE конгресвумен Марсі Каптур заявила, що США може надати Україні літаки F-16, але рішення про їх передачу буде прийняте лише в коаліції з Європейським Союзом.