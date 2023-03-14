Польша вскоре может передать Украине истребители МиГ-29, — премьер страны

Матеуш Моравецкий говорит, что это может произойти в течение четырех-шести недель

Официальная Варшава уже скоро сможет предоставить Украине свои истребители МиГ-29. Это может произойти уже в ближайшие четыре-шесть месяцев.

Об этом пишет польское издание wPolityce, со ссылкой на слова премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

Что известно

Отметим, что до сих пор страны Запада отказывались передавать Украине истребители, в то время как официальный Киев считает это делом времени. В Польше заявили о готовности отправить Украине военные самолеты в составе коалиции стран.

Теперь же премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявляет, что Украина через четыре-шесть ближайших недель сможет наконец получить истребители МиГ-29.

Напомним, 10 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила передачу старых финских истребителей Hornet для Украины. Премьер Финляндии отметила, что обсуждение вопроса об авиации находится на очень ранней стадии. Для этого нужно широкое международное сотрудничество.

Однако в Минобороны Финляндии заявили, что эти самолеты еще нужны стране.

Также недавно в интервью Новини.LIVE конгрессвумен Марси Каптур заявила, что США может предоставить Украине самолеты F-16, но решение об их передаче будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.