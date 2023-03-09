Доля винищувачів МіГ-29 для України вирішена: про що домовились Словаччина та Польща
Польща та Словаччина домовилися спільно передати Україні винищувачі МіГ-29. Братислава готова передати 13 винищувачів, але спочатку це має затвердити парламент.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Суспільне".
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Винищувачі МіГ-29 для України
"Я думаю, що настав час прийняти рішення. В Україні гинуть люди, ми можемо їм реально допомогти, тут немає місця словацькій політизації", — раніше також написав Надь у Facebook.
Він зазначив, що розмовляв з головою Міноборони Польщі Маріушем Блащаком на зустрічі міністрів оборони ЄС 8 березня у Стокгольмі, і той сказав, що Варшава погодиться на спільний процес передачі Україні літаків МіГ-29.
"Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN підтвердив готовність до таких дій", — додав голова словацького оборонного відомства.
Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 свідчать, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця. Це хороша новина, але Україна потребує сучасніших літаків, таких як F-16, щоб забезпечити захист свого неба від можливих повітряних загроз.