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Польща підняла в небо винищувачі через ракетну атаку Росії на Україну

31 березня 2024 06:10
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Польща підняла літаки в небо через ракетну небезпеку в Україні
Польський винищувач злітає в небо. Фото ілюстративне: Defence Express
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Польща та союзники вранці, 31 березня, активізували літаки задля забезпечення безпеки польського повітряного простору. Таке рішення вони прийняли через підліт російських ракет до прикордоння країни.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X.

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Польща підняла літаки в небо

У ОК ЗСУ Польщі пояснили, що рішення про підняття літаків прийняли у зв'язку з інтенсивною активністю російської авіації задля ракетної атаки по Україні.

"Звертаємо вашу увагу, що в повітряному просторі Польщі чергують літаки, що може бути пов'язано з підвищеним рівнем шуму, особливо в південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, розташованих на території України. Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Управління РП веде постійний моніторинг ситуації", — йдеться у повідомленні. 

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Повідомлення Оперативного командування ЗС Польщі. Фото: скриншот

Нагадаємо, що таке рішення Польща приймає не вперше. Зокрема у неділю, 24 березня країна підняла в небо свої та союзницькі літаки через інтенсивну діяльність дальньої авіації Росії.

Сьогодні, вранці, 31 березня, повітряна тривога пролунала в Україні через пуски ракет.

Польща
Україна
повітряна тривога
ракети
винищувач
ракетний удар

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