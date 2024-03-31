В Україні масштабна повітряна тривога — росіяни запустили ракети
31 березня 2024 04:39
оновлено: 04:46
Ракета в небі. Фото: Google
Повітряна тривога пролунала в Україні 31 березня о 04:39 годині. В Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
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Масштабна повітряна тривога в Україні
У Повітряних силах ЗСУ заявили, що масштабна повітряна тривога в Україні пов'язана з пуском ворожих ракет.
Росіяни активізували пуски ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ. Українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог
Станом на 04:39 годину в Україні оголошена повітряна тривога у 16 областях.
Нагадаємо, опівночі, 31 березня моніторингові канали попереджали про зліт групи бомбардувальників Ту-95. Також, 31 березня, росіяни вчергове обстріляли Харків.
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