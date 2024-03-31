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В Україні масштабна повітряна тривога — росіяни запустили ракети

31 березня 2024 04:39
оновлено: 04:46
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Україні масштабна повітряна тривога — росіяни запустили ракети
Ракета в небі. Фото: Google
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Повітряна тривога пролунала в Україні 31 березня о 04:39 годині. В Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Масштабна повітряна тривога в Україні

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що масштабна повітряна тривога в Україні пов'язана з пуском ворожих ракет.

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Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Росіяни активізували пуски ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ. Українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог

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Карта повітряних тривог України 31 березня 04:39. Фото: скриншот

Станом на 04:39 годину в Україні оголошена повітряна тривога у 16 областях. 

Нагадаємо, опівночі, 31 березня моніторингові канали попереджали про зліт групи бомбардувальників Ту-95. Також, 31 березня, росіяни вчергове обстріляли Харків

війна
Україна
загрози
ракета
повітряна тривога

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