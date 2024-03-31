В Україні масштабна повітряна тривога — росіяни запустили ракети

Ракета в небі. Фото: Google

Повітряна тривога пролунала в Україні 31 березня о 04:39 годині. В Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Масштабна повітряна тривога в Україні

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що масштабна повітряна тривога в Україні пов'язана з пуском ворожих ракет.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Росіяни активізували пуски ракет з Ту-95мс в районі пускових рубежів у Саратовській області РФ. Українцям радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог

Карта повітряних тривог України 31 березня 04:39. Фото: скриншот

Станом на 04:39 годину в Україні оголошена повітряна тривога у 16 областях.

Нагадаємо, опівночі, 31 березня моніторингові канали попереджали про зліт групи бомбардувальників Ту-95. Також, 31 березня, росіяни вчергове обстріляли Харків.