Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Польша подняла в небо истребители из-за ракетной атаки России на Украину arrow

Польша подняла в небо истребители из-за ракетной атаки России на Украину

31 марта 2024 06:10
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Польша подняла самолеты в небо из-за ракетной опасности в Украине
Польский истребитель взмывает в небо. Фото иллюстративное: Defence Express
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Польша и союзники утром, 31 марта, активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Такое решение они приняли из-за подлета российских ракет в приграничные страны.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.

Читайте также:

Польша подняла самолеты в небо

В ОК ВСУ Польши объяснили, что решение о поднятии самолетов было принято в связи с интенсивной активностью российской авиации ради ракетной атаки по Украине.

"Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве Польши дежурят самолеты, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Управление РП ведет постоянный мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.

null
Сообщения Оперативного командования ВС Польши. Фото: скриншот

Напомним, что такое решение Польша принимает не в первый раз. В частности, в воскресенье, 24 марта страна подняла в небо свои и союзнические самолеты из-за интенсивной деятельности дальней авиации России.

Сегодня, утром, 31 марта, воздушная тревога раздалась в Украине из-за пусков ракет.

Польша
Украина
воздушная тревога
ракеты
истребитель
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК