Польша подняла самолеты в небо из-за ракетной опасности в Украине

Польша подняла в небо истребители из-за ракетной атаки России на Украину
Польша и союзники утром, 31 марта, активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Такое решение они приняли из-за подлета российских ракет в приграничные страны.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.
Польша подняла самолеты в небо
В ОК ВСУ Польши объяснили, что решение о поднятии самолетов было принято в связи с интенсивной активностью российской авиации ради ракетной атаки по Украине.
"Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве Польши дежурят самолеты, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Управление РП ведет постоянный мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.
Напомним, что такое решение Польша принимает не в первый раз. В частности, в воскресенье, 24 марта страна подняла в небо свои и союзнические самолеты из-за интенсивной деятельности дальней авиации России.
Сегодня, утром, 31 марта, воздушная тревога раздалась в Украине из-за пусков ракет.
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