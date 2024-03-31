Польша подняла самолеты в небо из-за ракетной опасности в Украине

Польский истребитель взмывает в небо. Фото иллюстративное: Defence Express

Польша и союзники утром, 31 марта, активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Такое решение они приняли из-за подлета российских ракет в приграничные страны.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X.

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В ОК ВСУ Польши объяснили, что решение о поднятии самолетов было принято в связи с интенсивной активностью российской авиации ради ракетной атаки по Украине.

"Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве Польши дежурят самолеты, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по Активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а Управление РП ведет постоянный мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.

Сообщения Оперативного командования ВС Польши. Фото: скриншот

Напомним, что такое решение Польша принимает не в первый раз. В частности, в воскресенье, 24 марта страна подняла в небо свои и союзнические самолеты из-за интенсивной деятельности дальней авиации России.

Сегодня, утром, 31 марта, воздушная тревога раздалась в Украине из-за пусков ракет.