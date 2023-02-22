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Польща планує створити найсильнішу армію Європи, — Washington Post

22 лютого 2023 21:45
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Польща хоче стати найсильнішою армією Європи, — ЗМІ
Для цього Варшава підписує мільярдні контракти на постачання зброї з США
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

На фоні загроз зі сторони росії Польща хоче сформувати найбільші сухопутні війська в Європі. Офіційна Варшава вже підписує контракти на постачання зброї з США.

Про це пише видання The Washington Post.

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Що відомо

У матеріалі WP йдеться, що наразі відносини Варшави та Вашингтона на достатньо високому рівні, тому проблем щодо постачання зброї у Польщу не буде. Зазначається, що приплив зброї зі США допоможе країні сформувати "найбільші сухопутні війська в Європі".

"Це сучасне озброєння підніме наші збройні сили на абсолютно новий рівень обороноздатності", — сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами Блащака, наразі росія є загрозою для всього демократичного світу. Зокрема, він процитував попередження покійного президента Польщі Леха Качинського, який сказав після вторгнення москви до Грузії в 2008 році:

"Сьогодні Грузія, завтра Україна, а потім цілком може бути моя батьківщина – Польща".

Відтак, очікується, що у цьому році Польща витратить на оборону 4% свого валового внутрішнього продукту. Окрім того, планується подвоїти чисельність збройних сил до 300 тисяч осіб.

Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда звернувся до лідерів ЄС і НАТО із закликом надати Україні ще більше зброї, адже від цього залежить глобальний мир.

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