Польща хоче стати найсильнішою армією Європи, — ЗМІ

Польща планує створити найсильнішу армію Європи, — Washington Post
На фоні загроз зі сторони росії Польща хоче сформувати найбільші сухопутні війська в Європі. Офіційна Варшава вже підписує контракти на постачання зброї з США.
Про це пише видання The Washington Post.
-
Святкуй Масницю без жертв: як насолоджуватися млинцями та зберегти фігуру
-
Відомі склади на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Інтер" — "Порту"
-
Продовження приквелу "Гри престолів": анонсована дата виходу нового сезону "Дому дракона"
-
Генеральний прокурор назвав кількість пошкоджених обстрілами рф цивільних об’єктів
-
Стали відомі склади команд на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Лейпциг" — "Манчестер Сіті"
-
Стівен Спілберг отримав нагороду на "Берлінале-2023" з рук Боно
-
"Це неприпустимо": Стефанчук звернувся до ОБСЄ через участь росіян у зимовій сесії асамблеї
-
Вже не заручена: Авріл Лавін розірвала стосунки з рок-музикантом Mod Sun
-
Як нейромережа уявляє давньослов'янських богинь: експеримент Новини.LIVE
-
Помер капітан та командир першого батальона полка "Азов" Олег Мудрак, який шість місяців перебував у полоні
Що відомо
У матеріалі WP йдеться, що наразі відносини Варшави та Вашингтона на достатньо високому рівні, тому проблем щодо постачання зброї у Польщу не буде. Зазначається, що приплив зброї зі США допоможе країні сформувати "найбільші сухопутні війська в Європі".
"Це сучасне озброєння підніме наші збройні сили на абсолютно новий рівень обороноздатності", — сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
За словами Блащака, наразі росія є загрозою для всього демократичного світу. Зокрема, він процитував попередження покійного президента Польщі Леха Качинського, який сказав після вторгнення москви до Грузії в 2008 році:
"Сьогодні Грузія, завтра Україна, а потім цілком може бути моя батьківщина – Польща".
Відтак, очікується, що у цьому році Польща витратить на оборону 4% свого валового внутрішнього продукту. Окрім того, планується подвоїти чисельність збройних сил до 300 тисяч осіб.
Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда звернувся до лідерів ЄС і НАТО із закликом надати Україні ще більше зброї, адже від цього залежить глобальний мир.