Польша хочет стать самой сильной армией Европы — СМИ

Польша планирует создать сильнейшую армию Европы, — Washington Post
На фоне угроз со стороны россии Польша хочет сформировать крупнейшие сухопутные войска в Европе. Официальная Варшава уже подписывает контракты на поставку оружия из США.
Об этом пишет издание The Washington Post.
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Что известно
В материале WP говорится, что отношения Варшавы и Вашингтона на достаточно высоком уровне, поэтому проблем по поставкам оружия в Польшу не будет. Отмечается, что приток оружия из США поможет стране сформировать "крупнейшие сухопутные войска в Европе".
"Это современное вооружение поднимет наши вооруженные силы на совершенно новый уровень обороноспособности", — сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По словам Блащака, сейчас россия является угрозой для всего демократического мира. В частности, он процитировал предупреждение покойного президента Польши Леха Качинского, который сказал после вторжения москвы в Грузию в 2008 году:
"Сегодня Грузия, завтра Украина, а потом вполне может быть моя родина — Польша".
Ожидается, что в этом году Польша потратит на оборону 4% своего валового внутреннего продукта. Кроме того, планируется удвоить численность вооруженных сил до 300 тысяч человек.
Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда обратился к лидерам ЕС и НАТО с призывом предоставить Украине еще больше оружия, ведь от этого зависит глобальный мир.