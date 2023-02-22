Польша хочет стать самой сильной армией Европы — СМИ

Для этого Варшава подписывает миллиардные контракты на поставку оружия из США

На фоне угроз со стороны россии Польша хочет сформировать крупнейшие сухопутные войска в Европе. Официальная Варшава уже подписывает контракты на поставку оружия из США.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Что известно

В материале WP говорится, что отношения Варшавы и Вашингтона на достаточно высоком уровне, поэтому проблем по поставкам оружия в Польшу не будет. Отмечается, что приток оружия из США поможет стране сформировать "крупнейшие сухопутные войска в Европе".

"Это современное вооружение поднимет наши вооруженные силы на совершенно новый уровень обороноспособности", — сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам Блащака, сейчас россия является угрозой для всего демократического мира. В частности, он процитировал предупреждение покойного президента Польши Леха Качинского, который сказал после вторжения москвы в Грузию в 2008 году:

"Сегодня Грузия, завтра Украина, а потом вполне может быть моя родина — Польша".

Ожидается, что в этом году Польша потратит на оборону 4% своего валового внутреннего продукта. Кроме того, планируется удвоить численность вооруженных сил до 300 тысяч человек.

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда обратился к лидерам ЕС и НАТО с призывом предоставить Украине еще больше оружия, ведь от этого зависит глобальный мир.