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Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24, — The Wall Street Journal

9 июля 2023 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24, — The Wall Street Journal
Вертолет Ми-24 в воздухе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно Польша тайно передала Украине вертолеты Ми-24. Относительно этого в сети появилось видео транспортировки ударных самолетов в Украину.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Польша тайно передала вертолеты

Согласно информации из источников издания, не было официального сообщения о передаче вертолетов, но отмечается, что это могут быть примерно десять самолетов Ми-24.

Кроме того, ранее в сети появились кадры перевозки вертолетов из Польши в Украину.

Что известно о Ми-24

Ми-24В является одной из наиболее массовых модификаций вертолета Ми-24 и имеет подвижную пулеметную установку УСПУ-24 с пулеметом ЯкБ-12,7. С 1976 по 1986 год было построено около 1000 самолетов этой модификации. Вертолет может быть вооружен ПТРК Штурм-В, а также неуправляемыми авиационными ракетами С-8, С-13 и С-24Б.

Модификация Ми-24Д включает в себя новую тандемную кабину с изолированными секциями для пилота и штурмана. Также на этот вертолет может быть установлен ПТРК Фаланга-ПВ.

Напомним, что Чехия передаст Украине вертолеты и 100 тысяч единиц амуниции. Также страна примет участие в обучении украинских пилотов на F-16.

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