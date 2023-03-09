Польща завершила процес навчання воїнів ЗСУ і передала Україні ще 10 танків Leopard 2

До України поїхала чергова партія танків Leopard 2

У Польщі завершився процес навчання українських танкістів на німецьких танках Leopard 2. Також Польща передала Україні ще десять одиниць цієї важкої бронетехніки.

Про це на пресконференції заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Навчання українських військових

За словами Блащака, польська сторона завершила частину навчального процесу, в якому брали участь військовослужбовці Збройних сил України.

Зокрема, йдеться про танкістів, які навчалися керувати танками Leopard 2.

Ще одна партія танків для України

Разом із завершенням процесу навчання і поверненням українських військових додому, на війну, до України поїде нова партія танків Leopard 2.

Польща, як зазначив очільник тамтешнього міноборони Маріуш Блащак, передала Збройним силам України ще десять цих німецьких танків.

Нагадаємо, що 24 лютого Україна отримала перші чотири танки Leopard 2, які були передані країні її партнерами для зміцнення її обороноздатності. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його колега з Польщі Матеуш Моравецький зустріли ці танки та привітали екіпажі українських танкістів, які вже мають значний бойовий досвід.

Видання Bloomberg тоді писало, що Польща планує надати Україні 14 “Леопардів”.

Фото: уряд Польщі