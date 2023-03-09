Польша завершила процесс обучения воинов ВСУ и передала Украине еще 10 танков Leopard 2

В Украину поехала очередная партия танков Leopard 2

В Польше завершился процесс обучения украинских танкистов на немецких танках Leopard 2. Также Польша передала Украине еще десять единиц этой тяжелой бронетехники.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Обучение украинских военных

По словам Блащака, польская сторона завершила часть учебного процесса, в котором участвовали военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

В частности, речь идет о танкистах, учившихся управлять танками Leopard 2.

Еще одна партия танков для Украины

Вместе с завершением процесса обучения и возвращением украинских военных домой на войну в Украину поедет новая партия танков Leopard 2.

Польша, как отметил глава тамошнего минобороны Мариуш Блащак, передала Вооруженным силам Украины еще десять этих германских танков.

Напомним, что 24 февраля Украина получила первые четыре танка Leopard 2, переданные стране ее партнерами для укрепления ее обороноспособности. Премьер-министр Денис Шмигаль и его коллега из Польши Матеуш Моравецкий встретили эти танки и поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих значительный боевой опыт.

Издание Bloomberg тогда писало, что Польша планирует предоставить Украине 14 "Леопардов".

Фото: правительство Польши