Помста окупанту: Міноборони оприлюднило загадковий пост

Бійці ЗСУ готові дати гідну відсіч ворогу. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України оприлюднило загадковий пост про помсту щодо окупантів. Найімовірніше, так у відомстві лаконічно вирішили відповісти на цинічні атаки ворога, які сталися 19 серпня.

Відповідний пост Міноборони оприлюднило на своїй сторінці у Telegram.

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Пост від Міноборони України

Міністерство оборони України вирішило своєрідно відреагувати на жорстокі атаки окупантів по Україні у вихідний день, 19 серпня. Цього дня був атакований центр Чернігова. Там вже завершилась пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, постраждали 136 людей, семеро — загинули.

"Жорна нашої помсти мелють повільно... Але неухильно", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

В українській розвідці також попереджають про можливі провокації РФ на День Незалежності України. У ГУР закликали українців не нехтувати власною безпекою.

Там вважають, що сама згадка про незалежність України "особливо дошкуляє РФ".

Нагадаємо, з наближенням в Україні святкових днів зростає й загроза терористичних обстрілів з боку РФ. Ворог може готуватись до чергового обстрілу.

Зараз вороже корабельне угруповання зафіксоване в районі південно-східного узбережжя Криму та біля Новоросійська, де вже зосереджено 13 кораблів.