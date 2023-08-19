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Помста окупанту: Міноборони оприлюднило загадковий пост

19 серпня 2023 23:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Помста окупанту: Міноборони оприлюднило загадковий пост
Бійці ЗСУ готові дати гідну відсіч ворогу. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністерство оборони України оприлюднило загадковий пост про помсту щодо окупантів. Найімовірніше, так у відомстві лаконічно вирішили відповісти на цинічні атаки ворога, які сталися 19 серпня. 

Відповідний пост Міноборони оприлюднило на своїй сторінці у Telegram.

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Пост від Міноборони України

Міністерство оборони України вирішило своєрідно відреагувати на жорстокі атаки окупантів по Україні у вихідний день, 19 серпня. Цього дня був атакований центр Чернігова. Там вже завершилась пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, постраждали 136 людей, семеро — загинули.

"Жорна нашої помсти мелють повільно... Але неухильно", йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

В українській розвідці також попереджають про можливі провокації РФ на День Незалежності України. У ГУР закликали українців не нехтувати власною безпекою. 

Там вважають, що сама згадка про незалежність України "особливо дошкуляє РФ". 

Нагадаємо, з наближенням в Україні святкових днів зростає й загроза терористичних обстрілів з боку РФ. Ворог може готуватись до чергового обстрілу. 

Зараз вороже корабельне угруповання зафіксоване в районі південно-східного узбережжя Криму та біля Новоросійська, де вже зосереджено 13 кораблів. 

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